Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Рядом проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталом, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років"", - зауважили в ЦПД.

Проте інформація неправдива, а документ є фейковим. За словами начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування, "зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок".

"Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України", - наголосили в Центрі при РНБО.

Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 червня.

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