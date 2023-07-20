РФ пошкодила низку музеїв у Одесі та повністю знищила одну пам‘ятку в Миколаєві під час нічної атаки: Мінкульт закликав ЮНЕСКО відреагувати
Внаслідок російської атаки вночі 20 липня в Одесі пошкоджено будівлі низки музеїв, в Миколаєві повністю зруйновано щонайменше одну пам‘ятку архітектури. Міністерство культури закликало ЮНЕСКО відреагувати
Про це у telegram написав міністр культури Олександр Ткаченко.
Міністр зазначив, що наразі відомо про пошкодження будівлі Одеського літературного музею, в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері. Крім того, внаслідок обстрілів РФ страждає історичний центр Одеси з портовою частиною, який об‘єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У Миколаєві повністю знищено будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Він розташовувався в історичній будівлі - пам‘ятці архітектури місцевого значення.
Міністр додав, що наразі готується лист до ЮНЕСКО з описом пошкоджень.
"МКІП вже почало роботу з міжнародними партнерами щодо першочергових заходів консервації пошкоджених пам'яток. Закликаю ЮНЕСКО все ж назвати ім'я агресора, вчергове переосмислити його роль в керівних органах організації та ефективність організації враховуючи фактор присутності там Росії", - підсумував він.
- Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України. В Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих. У Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених.
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