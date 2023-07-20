Про це у telegram написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Міністр зазначив, що наразі відомо про пошкодження будівлі Одеського літературного музею, в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері. Крім того, внаслідок обстрілів РФ страждає історичний центр Одеси з портовою частиною, який об‘єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Миколаєві повністю знищено будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Він розташовувався в історичній будівлі - пам‘ятці архітектури місцевого значення.

Міністр додав, що наразі готується лист до ЮНЕСКО з описом пошкоджень.



"МКІП вже почало роботу з міжнародними партнерами щодо першочергових заходів консервації пошкоджених пам'яток. Закликаю ЮНЕСКО все ж назвати ім'я агресора, вчергове переосмислити його роль в керівних органах організації та ефективність організації враховуючи фактор присутності там Росії", - підсумував він.