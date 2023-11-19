РФ посилює контроль над інтернетом напередодні президентських виборів, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні, 17 листопада, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом.

Раніше, 17 жовтня, Держдума Росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.

Крім того, постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.