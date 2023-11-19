РФ посилює контроль над інтернетом напередодні президентських виборів, - ISW
Російський уряд впроваджує заходи щодо обмеження доступу громадян до Інтернету та посилення контролю над інформаційним простором РФ, ймовірно, готуючись до президентських виборів 2024 року
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що напередодні, 17 листопада, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом.
Раніше, 17 жовтня, Держдума Росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.
Крім того, постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.
- Уже 6 листопада у світових ЗМІ заявили, що російський диктатор Володимир Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії. Водночас у Кремлі сказали, що жодних заяв Путін щодо цього ще не робив.
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