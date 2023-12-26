РФ припинила застосовувати керовані авіабомби на Херсонщині після знищення її літаків Су-34
Після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби
Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, бо пам’ятаємо, що ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації", – сказала Гуменюк під час брифінгу.
За її словами, після 22 грудня, коли на Херсонському напрямку було знищено російські літаки, "ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти".
"З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря", – додала вона.
Що передувало
22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Втрату літаків підтвердив проросійський канал Fighterbomber.
Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко теж вважає, що по російських літаках спрацював комплекс Patriot або SAMP/T, дальність яких по аеродинамічних цілях сягає 160 км та 150 км.
Російські експерти зазначають, що Су-34 швидше за все були збиті ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, в Херсонську область.
Видання зазначає, що винищувачі скидали керовані бомби на українські позиції. Ці бомби під час запуску з великої висоти можуть пролітати до 50 кілометрів. При цьому бомбардувальник скидає їх у своєму тилу і не заходить до зони дії ППО супротивника середньої дальності.
Військовий аналітик Ян Матвєєв у коментарі МО розповів, що Су-34 швидше за все були збиті з американського ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, у Херсонську область.
"Patriot – найбільш далекобійна система ППО з тих, що є в України. Вона змогла дістати російські літаки 30-40 кілометрів за лінією фронту, де вони раніше відчували себе в повній безпеці. За офіційними даними, Україна отримала 3 комплекси: один від США та два від Німеччини. Один прикриває Київ, другий — Одесу, це він, мабуть, збив російський бомбардувальник Су-24 біля острова Зміїний на початку грудня. А третій комплекс могли висунути до фронту, щоб запобігти безкарним бомбардуванням".
Видання відзначає, що це найбільша одноразова втрата російських літаків на війні з травня 2023 року, коли в Брянській області були збиті два Су-34 та 2 вертольоти Мі-8. Більше літальних апаратів російські ВКС втратили лише під час заколоту Пригожина.
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