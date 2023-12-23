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Три Су-34 на півдні України були знищені системою Patriot, - росЗМІ

23 грудня, 2023 субота
02:20
Війна з Росією ЗРК NASAMS

Російські експерти зазначають, що Су-34 швидше за все були збиті ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, у Херсонську область

Про це пише російський опозиційний телеграм-канал Можем обяснить.

Втрату літаків підтвердив проросійський канал Fighterbomber. Він повідомляє, що пілотів підібрала пошуково-рятувальна група: "Всіх забрали. Живих та мертвих". У мережі з'явилися кадри імовірно з місця приземлення пілотів, що катапультувалися.

Видання зазначає, що винищувачі скидали керовані бомби на українські позиції. Ці бомби під час запуску з великої висоти можуть пролітати до 50 кілометрів. При цьому бомбардувальник скидає їх у своєму тилу і не заходить до зони дії ППО супротивника середньої дальності.

Військовий аналітик Ян Матвєєв у коментарі МО розповів, що Су-34 швидше за все були збиті з американського ЗРК Patriot, який перекинули ближче до фронту, у Херсонську область.

"Patriot – найбільш далекобійна система ППО з тих, що є в України. Вона змогла дістати російські літаки 30-40 кілометрів за лінією фронту, де вони раніше відчували себе в повній безпеці. За офіційними даними, Україна отримала 3 комплекси: один від США та два від Німеччини. Один прикриває Київ, другий Одесу — він, мабуть, збив російський бомбардувальник Су-24 біля острова Зміїний на початку грудня. А третій комплекс могли висунути до фронту, щоб запобігти безкарним бомбардуванням".

Видання відзначає, що це найбільша одноразова втрата російських літаків на війні з травня 2023 року, коли в Брянській області були збиті два Су-34 та 2 вертольоти Мі-8. Більше літальних апаратів російські ВКС втратили лише під час заколоту Пригожина.

  • 22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34
  • Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко теж вважає, що по російських літаках спрацював комплекс Patriot або SAMP/T, дальність яких по аеродинамічних цілях сягає 160 км та 150 км.
ППО
Херсонщина
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