РФ продовжує обстрілювати Миколаївщину артилерійським та ракетно-залповим вогнем, - ОК "Південь"
Російський агресор продовжує обстрілювати Миколаївську область артилерійським та ракетно-залповим вогнем
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
ЗСУ впевнені, що ворог намагається здійснити психологічний тиск на мирних мешканців
"По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем. Вражаючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "руський мир" замість страху перед обстрілами", - йдеться у звіті ОК "Південь".
- Росія має в Чорному морі 4 кораблі і 2 підводних човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр".
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