Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

ЗСУ впевнені, що ворог намагається здійснити психологічний тиск на мирних мешканців

"По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем. Вражаючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "руський мир" замість страху перед обстрілами", - йдеться у звіті ОК "Південь".

Росія має в Чорному морі 4 кораблі і 2 підводних човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр".