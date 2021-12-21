РФ провела випробування крилатої ракети у Японському морі
У Росії провели успішний запуск крилатої ракети "Калібр" у акваторії Японського моря
Про це у вівторок, 21 грудня, повідомила пресслужба Міноборони РФ.
"Новий дизельний підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" в акваторії Японського моря здійснив пуск крилатої ракети комплексу "Калібр" у наземну ціль з підводного становища", - йдеться у повідомленні.
За даними Міноборони, дальність стрільби ракети перевищила 1 тис. км. Запуск провели із підводного становища на полігоні в районі мису Сюркум.
Як уточнили у пресслужбі, безпосередньо перед виконанням пуску підводники здійснили тактичний маневр потайного виходу в район виконання завдань.
На Тихоокеанському флоті "Петропавловськ-Камчатський" є одним із перших дизель-електричних підводних човнів, здатних нести на озброєнні високоточні крилаті ракети "Калібр".
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