РФ провела випробування крилатої ракети у Японському морі

Про це у вівторок, 21 грудня, повідомила пресслужба Міноборони РФ.



"Новий дизельний підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" в акваторії Японського моря здійснив пуск крилатої ракети комплексу "Калібр" у наземну ціль з підводного становища", - йдеться у повідомленні.



За даними Міноборони, дальність стрільби ракети перевищила 1 тис. км. Запуск провели із підводного становища на полігоні в районі мису Сюркум.



Як уточнили у пресслужбі, безпосередньо перед виконанням пуску підводники здійснили тактичний маневр потайного виходу в район виконання завдань.



На Тихоокеанському флоті "Петропавловськ-Камчатський" є одним із перших дизель-електричних підводних човнів, здатних нести на озброєнні високоточні крилаті ракети "Калібр".



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