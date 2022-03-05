РФ розповідала нам, як за тиждень скидатиме сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку і здаються в полон, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів брифінг стосовно війни в нашій країні і відзначив, що Росія вдається до все більш злочинних дій
Відео з'явилось у Telegram-каналі "Офісу Президента".
"Ведуться запеклі бої. Ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах і техніці. Російська армія та її вищі чини розповідали нам, як за тиждень скидатимуть сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку і здаються в полон. В десятках міст і сотнях селищ йдуть бої. Всюди ворог стикається зі супротивом. Росія вдається до все більш злочинних дій та завдає авіаційні удари по житлових будинках, лікарнях, школах і навіть пологових будинках", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр також відзначив обстріл ЗАЕС і закликав міжнародних партнерів створити миротворчу місію.
"Сьогодні вночі окупант зі всіх сторін гатив по ЗАЕС у місті Енергодар. Президент терміново звертався до країн G7. Я терміново телефонував керівнику МАГАТЕ і повідомив, що ворог здатен спричити найбільшу трагедію з часів аварії на ЧАЕС. Радіація не має кордонів. Закликаю міжнародну спільноту, МАГАТЕ, ЄС забезпечити прибуття на всі п'ять АЕС миротворчих груп - представників МАГАТЕ, ЄС та державної інспекції ядерного регулювання України. Це питання безпеки всього світу" - сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
- 4 березня Президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.
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