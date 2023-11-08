РФ розвиває дезінформаційну кампанію в Латинській Америці для дискредитації України, США і НАТО

Про це повідомляє Держдеп США.

Кремль проводить дезінформацію через розвинені контакти зі ЗМІ в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, щоб маніпулювати інформацією.

"Схоже, що кінцева мета Кремля полягає в тому, щоб відмити свою пропаганду та дезінформацію через місцеві ЗМІ таким чином, який буде органічним для латиноамериканської аудиторії, щоб підірвати підтримку України та поширювати настрої проти США та НАТО", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти США визначили, що РФ використовує місцеві ЗМІ та впливових осіб для поширення дезінформації та пропаганди. Це фірми "впливу за наймом" з глибокими технічними можливостями, досвідом використання відкритого інформаційного середовища, історією поширення дезінформації та пропаганди для досягнення цілей РФ.

За їх словами, Москва насаджує оригінальні історії, підсилюючи суперечливий дискурс, розповсюджує неправдивий вміст, який корисний для російського впливу.

Хто причетний

Ілля Гамбашидзе, директор російської фірми зі зв’язків з громадськістю, відомої як "Агентство соціального дизайну" (SDA), очолює групу зловмисників, що складається з членів SDA та Structura, для проведення кампанії маніпулювання інформацією проти країн Латинської Америки;

Директор проєкту SDA Андрій Перла;

Генеральний директор Structura Микола Тупікін;

Прокремлівський журналіст Олег Ясінський.

Як це працюватиме

Група редакційного персоналу буде організована в латиноамериканській країні, імовірно, в Чилі, з кількох місцевих журналістів і лідерів громадської думки різних країн регіону.

Потім команда в Росії створює контент і надсилає матеріал до редакції в Латинській Америці для перевірки, редагування та, зрештою, публікації в місцевих ЗМІ. Прокремлівський контент, створений у Росії, буде "локалізований" латиноамериканськими кураторами та опублікований у латиноамериканських ЗМІ, щоб виглядати органічним.

Наступним етапом є переклад. Роль московських лінгвістичних редакторів, які володіють іспанською мовою, є невіддільною частиною кампанії. Редактори часто використовують псевдоніми, щоб приховати свою справжню особу та забезпечити відмивання інформації таким чином, який буде органічним для цільової аудиторії.

"Ясінський підтримує та використовує широку мережу іспаномовних та португаломовних журналістів і ЗМІ для поширення проросійських повідомлень, не ставлячи під загрозу свої зусилля з більш природного засвоєння вмісту латиноамериканських ЗМІ на користь SDA та Structura", - підкреслює Держдеп США.

Контроль прокремлівського наративу

Теми та показники успіху для кампаній були розроблені спільно з російським урядом та за його вказівками, а Гамбашидзе, Перла та Тупікін взяли на себе провідну роль у їх розробці, йдеться у повідомленні.

Контроль прокремлівського наративу є важливим аспектом у розбудові латиноамериканської кампанії впливу, для чого Тупікін стежить за пріоритетними для Кремля темами.

Головні наративи прагнуть переконати латиноамериканців, що війна Росії проти України справедлива і що вони можуть об’єднатися з Росією, щоб перемогти неоколоніалізм.

Ці теми узгоджуються з ширшим наративом Росії про те, що вона є чемпіоном проти неоколоніалізації, тоді як насправді вона залучена в неоколоніалізмі та неоімперіалізмі у своїй війні проти України та видобутку ресурсів в Африці.

Є налагоджений зв'язок між посольствами Росії в Латинській Америці та фінансованими ЗМІ, щоб збільшити кількість прокремлівських повідомлень, поширювати антиамериканські наративи та розвивати партнерство між російськими державними ЗМІ та місцевими.