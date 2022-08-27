English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ шукає можливості припинити вогонь, щоб зміцнити свої позиції, - військовий експерт Глен Грант
Ексклюзив

РФ шукає можливості припинити вогонь, щоб зміцнити свої позиції, - військовий експерт Глен Грант

27 серпня, 2022 субота
19:00
війна з Росією Глен Грант

Військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант зазначив, що РФ потрібно уповільнитись, щоб дочекатись нових надходжень артилерійських установок та боєприпасів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворогу вже треба поповнювати людський ресурс, а це для нього зараз непросто. Вони шукають способів припинити вогонь, щоб за цей час зміцнитись та зайняти кращу позицію. Противнику не можна цього дозволити. Путіну для того, щоб зробити щось серйозне, знадобиться не пару тижнів, а понад рік", - зауважив Глен Грант.

За словами експерта, Путіну доведеться переформатувати заводи, щоб вони виробляли те, що їм потрібно.

"Знайти значно більше людей та ухвалити певні політичні рішення, які точно не викличуть захоплення у росіян. Ми не можемо чекати, поки армія РФ оновиться та перейде до дій. Треба бути на крок попереду, якщо хочемо стати кращими та перемогти", - наголосив Глен Грант.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
склад
26 серпня, 2022 п'ятниця
"Все время был склад БК, там куча военных машин", - розвідка перехопила розмову з деенерівцем про знищений російський сховок боєприпасів
26 серпня, 2022 п'ятниця
Біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ, - депутат облради Хлань
окупанти
25 серпня, 2022 четвер
Якщо Північна Корея погодиться надати Кремлю найманців, це допоможе США назавжди розв'язати проблему її диктаторського режиму, - експерт Defense Express Киричевський
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
27 серпня
19:12
Сергій Аксьонов
Аксьонов вивіз свою родину з Криму, - Джемілєв
18:24
Ексклюзив
Запоріжжя
Ворог з РСЗВ дістає до околиць Запоріжжя,- депутат облради Лишенко
18:13
Харків. Літо 2022 року
Росіяни вдарили касетним "ураганом" по промзоні Харкова
17:58
Жозеп Боррель
ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз, - Боррель
17:51
Ексклюзив
Ракета
Росія почала економити ракети не досягнувши бажаних результатів, - військовий експерт Рябих
17:42
Росія продовжує продукувати фейки
Роспропаганда запустила фейки на медичні теми. Українське МОЗ пояснило, як вони спростовуються
17:31
Сьогодні Молдова святкує День Незалежності
Сьогодні Молдова святкує День Незалежності
17:23
Казахстан
Казахстан вирішив на рік зупинити експорт військової продукції
17:00
ППО РФ
Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ
17:00
Хасидам цьогоріч слід не їхати на Рош-ха-Шана до України
Хасидам цьогоріч слід не їхати на Рош га-Шана до України, - розвідка
16:54
Оновлено
Зоря
УПЛ: "Зоря" перемогла "Львів", "Ворскла" програла "Вересу". Результати усіх матчів 2 туру
16:45
Сергій Шкарлет
Кожну школу, де понад 100 учнів, забезпечать автобусом, - Шкарлет
16:39
Денис Шмигаль
Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури
16:23
пожежа у військовому госпіталі
У Празі сталася пожежа у військовому госпіталі
16:19
Ярослав Юрчишин
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
16:04
Ексклюзив
Глен Грант
Путін не готовий вчинити катастрофу на ЗАЕС, бо може дуже багато втратити, - військовий експерт Глен Грант
16:00
Ексклюзив
путін та Байден, війна в Україні
Шантаж Путіна не спрацював. На Заході готуються до капітуляції Росії, - Піонтковський
15:55
Ексклюзив
Окупанти не приховують намірів окупувати місто Запоріжжя, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:54
Бельгія
Бельгія планує закупівлю до 30 нових військових вертольотів, - ЗМІ
15:45
Олексій Данілов
Українці не сприймуть "Мінськ-3". Війну заморожувати не можна, - Данілов
15:35
заправка авто
Британія так і не відмовилася від російського дизпалива, попри заяви влади, - Bloomberg
15:31
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
У Чаплиному не було загиблих військових, про яких казала Росія, - Associated Press
15:18
"Українська дистанційна школа"
На підконтрольній частині Харківщині навчання проходитиме онлайн
14:56
Ексклюзив
Харків
Вночі 27 серпня ворог обстріляв центр Харкова, - депутат райради Ткачук
14:27
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Китай та США можуть домовитись про долю Путіна, - Піонтковський
14:18
Ексклюзив
Глен Грант
ЗСУ мають шанс виснажити ворога назавжди, - військовий експерт Глен Грант
14:04
Денис Шмигаль
Члени екіпажів і студенти: в уряді вирішили, кому з моряків дозволять перетинати кордон
13:59
російські військові в Казахстані
Щоб не йти на війну з Україною: російські військові відмовляються повертатися з Казахстану додому, – розвідка
13:35
підводний безпілотник
Для розмінування берегової лінії: Британія передасть Україні 6 підводних безпілотників
13:35
Анонс
Espreso.tv показує центральний матч Першої ліги між ФК "Карпати" і ФСК "Маріуполь"
13:30
Антонівський міст
У мережі показали супутникові знімки пошкоджень на Антонівському мосту
13:28
Ділліан Вайт
Промоутер розповів, з ким битиметься Джошуа після поразки від Усика
13:19
корабель зерно порт
З портів України вийшли ще три судна із зерновою продукцією
13:02
"Динамо" - "Фенербахче", Ліга чемпіонів
Опубліковано календар матчів "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках
12:45
на фото: Антитіла та Ед Ширан
Ед Ширан і гурт "Антитіла" розгорнули український стяг на концерті у Варшаві
12:43
Ворог обстріляв Сумщину, пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату
12:30
міномет
Треба більше зброї: генерал США вважає, що Україна може відкинути росіян до позицій 23 лютого
12:12
Петро Порошенко, 5 канал
Україна буде європейською державою і членом НАТО, нас неможливо ні залякати, ні знищити, - Порошенко
12:01
Чорнобаївка
Мінус два "смерчі" окупантів: у Чорнобаївці ЗСУ знищили техніку ворога
11:47
ЗСУ збили безпілотник
Зенітники Повітряних сил ЗСУ "приземлили" вертоліт і три безпілотники окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV