Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворогу вже треба поповнювати людський ресурс, а це для нього зараз непросто. Вони шукають способів припинити вогонь, щоб за цей час зміцнитись та зайняти кращу позицію. Противнику не можна цього дозволити. Путіну для того, щоб зробити щось серйозне, знадобиться не пару тижнів, а понад рік", - зауважив Глен Грант.

За словами експерта, Путіну доведеться переформатувати заводи, щоб вони виробляли те, що їм потрібно.

"Знайти значно більше людей та ухвалити певні політичні рішення, які точно не викличуть захоплення у росіян. Ми не можемо чекати, поки армія РФ оновиться та перейде до дій. Треба бути на крок попереду, якщо хочемо стати кращими та перемогти", - наголосив Глен Грант.

Секретар РНБО Олексі Данілов заявив, що українське суспільство не прийме "Мінськ-3" і що зараз проти Зеленського та України ведуть потужну інформаційну війну

Військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант зазначив, що ЗСУ треба розпочати рухатись вперед, керуючись ризиками та концентрацією сил як основним військовим принципом

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