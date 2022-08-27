Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На певному етапі потрібно зважиться на ризики. Одну чи дві бригади слід максимально озброїти, щоб саме вони були здатні потужно вдарити по противнику. Найкращий стратегічний план – це концентрація сил на одній ділянці чи точці, і відтак - прорив. Україні доведеться піти цим шляхом", - наголосив Глен Грант.

За словами експерта, такі ризики вимагають послаблення, а то й відступу у відповідних місцях.

"Якщо хочете перемогти, Ви повинні йти вперед і почати відвойовувати позиції. Ви маєте шанси виснажити ворога назавжди, але для цього треба розпочати рухатись вперед. Для прориву слід зосередитися на одній ділянці, і тільки так", - вважає Глен Грант.

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