Треба більше зброї: генерал США вважає, що Україна може відкинути росіян до позицій 23 лютого

Про це в інтерв'ю DW заявив колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес.

Генерал наполягає на передачі Україні ще більше артилерії та далекобійних ракет для переходу до великого контрнаступу.

"Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі й продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно", - сказав він.

За словами Ходжеса, наданої заходом зброї поки що недостатньо для вирішального ефекту.

"Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту. Росіяни досягли кульмінації, вони більше не можуть просунутися. Ба більше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Але українцям необхідна спроможність перемогти", - зазначив генерал.

Він наголосив, що тривалість війни буде залежати від того, чи зробить Захід все, що обіцяв і чи поставить все озброєння, яке обіцяв.

"Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - сказав Ходжес.

27 серпня Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS для України.

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