Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Також загинули дві людини - чоловік похилого віку та жінка. Крім цього, поранення отримали три жінки і 3-річний хлопчик.

За словами Синєгубова, наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, о 19:10 росіяни також обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, удар завдали з танку.

Унаслідок обстрілу поранення отримали 63-річна жінка та 70-річний чоловік.