РФ скинула авіабомби на Харківщину: загинули чоловік і жінка, поранено 3-річну дитину і трьох жінок
Російські військові вдарили двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району. У результаті обстрілу загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення, серед них трирічна дитина
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Також загинули дві людини - чоловік похилого віку та жінка. Крім цього, поранення отримали три жінки і 3-річний хлопчик.
За словами Синєгубова, наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, о 19:10 росіяни також обстріляли прифронтове смт Дворічна Куп’янського району. Попередньо, удар завдали з танку.
Унаслідок обстрілу поранення отримали 63-річна жінка та 70-річний чоловік.
- Ввечері п'ятниці, 2 червня, російські терористи використали С-300 для обстрілу Харківщини.
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