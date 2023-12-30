РФ скликала Радбез ООН після ситуації у Бєлгороді: Чехія відмовилась брати участь

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у твіттері.

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", - заявив представник Чехії.

Після ситуації у Бєлгороді представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Росіянин звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії.

Полянський також вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

Засідання Радбезу ООН, скликане Росією було заплановано на 23:00 за Києвом.