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РФ скликала Радбез ООН після ситуації у Бєлгороді: Чехія відмовилась брати участь

30 грудня, 2023 субота
23:48
Війна з Росією Засідання Ради безпеки ООН

У суботу, 30 грудня, Чехія відмовилась брати участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке Росія скликала через вибухи у Бєлгороді

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у твіттері.

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо", - заявив представник Чехії.

Після ситуації у Бєлгороді представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Росіянин звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії.

Полянський також вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

Засідання Радбезу ООН, скликане Росією було заплановано на 23:00 за Києвом.

  • Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито є загиблі та поранені. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
Світ
Україна
Росія
Чехія
ООН
Рада безпеки ООН
Бєлгород
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