РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан, - Подоляк
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан
Про це Подоляк написав у своєму Twitter.
За словами Подоляка, про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов
"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - йдеться у твіті Михайла Подоляка.
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