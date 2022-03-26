РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан, - Подоляк

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.



За словами Подоляка, про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов



"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - йдеться у твіті Михайла Подоляка.

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