РФ та США у Женеві розпочали перемовини про "стратегічну стабільність"
Переговори започаткували з метою закласти основу для майбутньої системи контролю над озброєннями і зниження ризику ядерної війни
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Причиною напрацювання нових домовленостей стало те, що низка договорів про контроль над озброєннями втратили чинність . Договір СНО-3, подовжений незадовго до закінчення терміну його дії, буде діяти ще п’ять років, його майбутнє також незрозуміле.
"Голос Америки" писав що, від сесії в Женеві не чекають великих проривів, але вона, ймовірно, призведе до нових переговорів.
Голова російської делегації, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, заявив журналістам в Москві у вівторок, що Росія передала свої пропозиції в письмовому вигляді, але не став вдаватися в деталі.
Росія довгий час наполягала на тому, що стратегічна стабільність неможлива без обмежень на оборонні і наступальні озброєння. Рябков заявляв, що Москва наполягатиме також на включенні систем протиракетної оборони в майбутню угоду з контролю над озброєннями.
Зі свого боку, адміністрація президента США Джо Байдена висловила бажання, щоб Москва погодилася обмежити свої так звані нестратегічні ядерні озброєння, які не підпадають під дію договору СНО-3. Важливим фактором також є те, що Байден назвав "новою, небезпечною сучасною зброєю, яке виходить на сцену і скорочує час реакції, що підвищує ймовірність початку випадкової війни".
Ймовірно, йдеться про нову гіперзвуковому зброю, а також прагнення Росії до створення екзотичної ядерної зброї, в тому числі крилатої ракети з ядерною силовою установкою і ядерною боєголовкою, а також безпілотного підводного апарату з ядерною силовою установкою, про розробку яких говорив президент Росії Володимир Путін.
Очільник Кремля заявляв, що Росія змушена розробляти нові види зброї, здатні обходити системи ПРО.
- Нагадаємо, відповідні консультації стали можливими після зустрічі президентів Байдена та Путіна у Женеві 16 червня. Тоді сторони домовилися розробити масштабну угоду з контролю озброєнь
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