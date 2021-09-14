РФ тримає на фронті у зоні ООС значну кількість снайперів і проводить танкові та артилерійські стрільби, - розвідка
Російське окупаційне командування проводить на окупованих територіях сходу України збори снайперів, корегувальників артилерії та інженерно-саперних підрозділів і навчає танкові, мінометні та артилерійські підрозділи
Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.
"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання РОВ на ТОТ ДЛО, зокрема в з'єднаннях і частинах 1, 2 АК передбачено проведення: зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами; комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей", - йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни утримують на передовій багато снайперів.
"Водночас окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відео спостереження та провокування вогню у відповідь", - зазначили у ГУР Міноборони.
- Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупанти в ОРДЛО проводять бойові навчання на полігонах.
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