РФ тримає у Чорному морі готовими до запуску 20 крилатих ракет
В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що у Чорному морі Росія тримає готовими до запуску 20 крилатих ракет
Про це повідомляє офіційний facebook-профіль ОК "Південь".
Також напоготові 3 великих десантних кораблі.
"Корабельне угруповання ворожого флоту в штормових умовах північно-західної частини Чорного моря без змін кількісного складу продовжує загрожувати застосуванням 20 крилатих ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.
- У найближчий час російський агресор може підтягнути на Південь резерви з Криму.
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