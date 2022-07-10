РФ тримає у Чорному морі готовими до запуску 20 крилатих ракет

Про це повідомляє офіційний facebook-профіль ОК "Південь".

Також напоготові 3 великих десантних кораблі.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в штормових умовах північно-західної частини Чорного моря без змін кількісного складу продовжує загрожувати застосуванням 20 крилатих ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

У найближчий час російський агресор може підтягнути на Південь резерви з Криму.

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