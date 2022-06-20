РФ тримає у полоні понад 1,5 тис. цивільних, - Верещук

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Більше півтори тисячі цивільних в російських тюрмах - вони сидять в Ростові, Курську, вони сидять в СІЗО, вони сидять як військовополонені, хоча не мають бути полоненими. ..Вони мають бути відпущені", - сказала Верещук.

Вона додала, що серед них є волонтери, активісти, журналісти, священики, депутати місцевих рад, голови органів місцевого самоврядування.

За її словами, протягом березня-травня вдалося повернути 103 людини та цей процес триває.

Верещук повідомила, що Міжнародний комітет Червоного Хреста звернувся раніше до РФ, щоб вона надала список цивільних українців, які перебувають у полоні, і Україні теж передали цей перелік. За її словами, Росія включила до такого переліку лише 120 осіб і серед них немає жодної жінки, але це неправда.