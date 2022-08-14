Про це поідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс у інтерв'ю CNN звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що той не вмовляє Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із російською стороною. Співак зазначив, що НАТО "спровокувало" президента РФ Володимира Путіна розпочати війну проти України.

Американський журналіст Б.Свонн заявив, що громадяни США марно платять за демократію в Україні, а санкції проти РФ не ефективні.

Видання The American Conservative опублікувало матеріал проросійського експерта Д. Брендов про те, що заклики президента України визнати РФ державою-спонсоркою тероризму "лише ускладнюють перемовини з Кремлем".

"На тлі успіхів ЗСУ ворог намагається тимчасово заморозити конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах", - наголосили в Центрі при РНБО.

13 серпня Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків РФ за добу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb