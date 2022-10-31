РФ утримує у Чорному морі 2 ракетоносії з 16 "калібрами"
У Чорному морі перебуває 2 російських носії "калібрів", з яких окупанти можуть атакувати українську територію 16 крилатими ракетами
Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.
"Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16 "калібрами", - йдеться в повідомленні.
В ОК нагадують, що за інформацією Стамбульського спільного координаційного центру, на 31 жовтня погоджено план руху 14 суден морським гуманітарним коридором.
"Сили оборони в готовності забезпечити виконання покладених на них завдань для безпечного проходу торгових суден в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - наголошують українські бійці.
Проте наголошують, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, не втрачають актуальності.
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