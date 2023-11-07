РФ утримує у Чорному морі 4 кораблі: ракетоносіїв немає

Про це інформують ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 07.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає носіїв "калібрів".

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 10 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 19 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ