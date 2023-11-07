РФ утримує у Чорному морі 4 кораблі: ракетоносіїв немає
Станом на ранок вівторка, 7 листопада, росіяни утримують у Чорному морі чотири кораблі: носіїв крилатих ракет серед них немає
Про це інформують ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 07.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає носіїв "калібрів".
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 10 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 19 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗСУ
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що РФ має в розпорядженні 56 ракет типу "Калібр", які можуть бути запущені одночасно.
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