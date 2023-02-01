РФ утримує в Чорному морі 13 кораблів: 3 з них є ракетоносіями "калібрів"

Про це звітували у ВМС України.

Так, 1 лютого на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 13 російських кораблів: серед них є три носії "калібрів", тож загальний можливий пуск сягатиме 20 ракет.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", – резюмували у ВМС.

Нагадаємо, очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що Росія продовжує виробляти високоточні боєприпаси, тож ракетні удари по Україні можуть тривати, за найпесимістичнішим сценарієм, іще шість місяців.

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