РФ утримує в Чорному морі 13 кораблів: 3 з них є ракетоносіями "калібрів"
Станом на 1 лютого окупанти утримують в Чорному морі 13 кораблів, серед них є 3 носії крилатих ракет "Калібр" - можливий залп сягає 20 ракет
Про це звітували у ВМС України.
Так, 1 лютого на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 13 російських кораблів: серед них є три носії "калібрів", тож загальний можливий пуск сягатиме 20 ракет.
"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", – резюмували у ВМС.
- Нагадаємо, очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що Росія продовжує виробляти високоточні боєприпаси, тож ракетні удари по Україні можуть тривати, за найпесимістичнішим сценарієм, іще шість місяців.
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