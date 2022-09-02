РФ вбила на Донеччині ще чотирьох цивільних
За 1 вересня внаслідок збройної агресії Росії на Донеччині загинуло чотири людини, ще 10 поранені
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так, за 1 вересня виявлено двох загиблих мирних мешканців у Торецьку, одного у Великій Новосілці та ще одного в Авдіївці. Ще десятеро отримали поранення.
Усього від початку повномасштабного вторгнення загинуло 790 людей, понад 2 тис. - поранені.
Станом на 2 вересня в цю кількість постраждалих не входять загиблі у Волновасі та Маріуполі. У цих містах наразі неможливо підрахувати точну кількість жертв.
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