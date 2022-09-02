РФ вбила на Донеччині ще чотирьох цивільних

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за 1 вересня виявлено двох загиблих мирних мешканців у Торецьку, одного у Великій Новосілці та ще одного в Авдіївці. Ще десятеро отримали поранення.

Усього від початку повномасштабного вторгнення загинуло 790 людей, понад 2 тис. - поранені.

Станом на 2 вересня в цю кількість постраждалих не входять загиблі у Волновасі та Маріуполі. У цих містах наразі неможливо підрахувати точну кількість жертв.