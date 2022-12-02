Про це передає очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці розбирають завали.

У ніч на 2 грудня російські війська вдарили по Запоріжжю. Це спричинило пожежу у будівлі об'єкта інфраструктури.

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