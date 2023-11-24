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РФ вдарила по селу Дніпровське на Херсонщині: є загиблий та поранена

24 листопада, 2023 п'ятниця
18:00
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Херсонщини

Російська окупаційна армія у п'ятницю, 24 листопада, обстріляла село Дніпровське Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, жінка зазнала поранень

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Вказано, що окупанти атакували село з артилерії близько 16:00. Місцевий 50-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці, загинув. 

"До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Потерпілій надають меддопомогу", - додав Прокудін. 

  • Того ж дня російська армія атакувала з безпілотника Берислав Херсонської області. Унаслідок цього поранення отримав місцевий
Суспільство
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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