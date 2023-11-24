РФ вдарила по селу Дніпровське на Херсонщині: є загиблий та поранена

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вказано, що окупанти атакували село з артилерії близько 16:00. Місцевий 50-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці, загинув.

"До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Потерпілій надають меддопомогу", - додав Прокудін.