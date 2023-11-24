РФ вдарила по селу Дніпровське на Херсонщині: є загиблий та поранена
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 24 листопада, обстріляла село Дніпровське Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, жінка зазнала поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вказано, що окупанти атакували село з артилерії близько 16:00. Місцевий 50-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці, загинув.
"До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Потерпілій надають меддопомогу", - додав Прокудін.
- Того ж дня російська армія атакувала з безпілотника Берислав Херсонської області. Унаслідок цього поранення отримав місцевий
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе