Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка
Російські окупанти у п'ятницю, 24 листопада, атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Унаслідок цього поранення отримав місцевий
Про це пише Херсонська ОВА.
"Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у чоловіка діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Російські терористи у четвер, 23 листопада, з артилерії обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.
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