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Головна Війна з Росією Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка

Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка

24 листопада, 2023 п'ятниця
13:50
Війна з Росією Херсонщина

Російські окупанти у п'ятницю, 24 листопада, атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Унаслідок цього поранення отримав місцевий

Про це пише Херсонська ОВА.

"Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у чоловіка діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Російські терористи у четвер, 23 листопада, з артилерії обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.

Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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