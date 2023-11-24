Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка

Про це пише Херсонська ОВА.

"Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у чоловіка діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.