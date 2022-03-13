РФ відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії та готує бійців з Лівії, – розвідка
Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Також для залучення до бойових дій в Україні РФ веде підготовку найманців з Лівії.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Еспресо.TV.
"Путінська росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу "чкаловский", московська область", - йдеться в повідомленні.
У ГУР Міноборони зазначають, що за останні дні РФ вже зібрала тисячі сирійських найманців. Зокрема це члени так званого "ополчення національної оборони" та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії.
"Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні", - повідомили у розвідці.
Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів США.
- Нагадаємо, РФ для перекидання в Україну стягує військових з Вірменії, Сирії та Сербії.
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