РФ відправила на Донеччину репресивні загони для проведення фільтраційних заходів, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти відправили на тимчасово окуповані території Донецької області три додаткові маневрові групи для проведення фільтраційних заходів.

"Поліцаїв відрядили з РФ для пошуку членів українського підпілля й також відлову ухилянтів чи дезертирів ЗС РФ". - зазначили в ЦНС.

Псевдоправоохоронці вже працюють в тимчасово окупованому Донецьку й планують далі пересуватись іншими захопленими населеними пунктами. Представники окупаційних репресивних органів перевіряють телефонні зв’язки, активність телефону, а особливу увагу приділяють тим, хто не має російського паспорта.

"Закликаємо українців бути уважними й повідомляти нам про підозрілих новоприбулих осіб з РФ", - наголосили в ЦНС.