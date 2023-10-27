РФ відправила на Донеччину репресивні загони для проведення фільтраційних заходів, - ЦНС
Спеціальні маневрові групи, які додатково прибули на тимчасово окуповані райони Донеччини, будуть шукати членів українського підпілля та дезертирів ЗС РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Російські окупанти відправили на тимчасово окуповані території Донецької області три додаткові маневрові групи для проведення фільтраційних заходів.
"Поліцаїв відрядили з РФ для пошуку членів українського підпілля й також відлову ухилянтів чи дезертирів ЗС РФ". - зазначили в ЦНС.
Псевдоправоохоронці вже працюють в тимчасово окупованому Донецьку й планують далі пересуватись іншими захопленими населеними пунктами. Представники окупаційних репресивних органів перевіряють телефонні зв’язки, активність телефону, а особливу увагу приділяють тим, хто не має російського паспорта.
"Закликаємо українців бути уважними й повідомляти нам про підозрілих новоприбулих осіб з РФ", - наголосили в ЦНС.
- На тимчасово окупованих територіях Луганщини діють кабінети психологічної допомоги, які фінансуються Росією. Там працюють психологи, які насправді агенти ФСБ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе