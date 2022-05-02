РФ використала 65% усього бойового складу своїх наземних військ, - британська розвідка

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



За попередньою інформацією, з початку повномасштабного вторгнення на території України Росія залучила понад 120 батальйонних тактичних груп. За даними британської розвідки, це становить приблизно 65% усього бойового складу наземних військ РФ.

Крім того, міноборони Британії вважає, що частина з цих батальйонних груп, ймовірно, наразі виведена із ладу.



Крім того, британська розвідка повідомляє, що деякі з найелітніших підрозділів РФ, включно з повітряно-десантними військами, зазнали нищівних бойових втрат.

На думку міноборони Британії, Росії знадобляться роки, аби відновити ці сили у повному обсязі.

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