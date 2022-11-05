Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Явна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що російські війська повторюють цю помилку на цій ділянці фронту. Збільшена кількість особового складу на передових позиціях може дозволити російським силам досягти деяких успіхів у регіоні, але погана підготовка, логістика та командування будуть, як і раніше, заважати їм досягти значних успіхів в оперативному відношенні, які можуть суттєво вплинути на хід або результат війни", - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що російські окупанти намагаються використати мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області. Однак, найімовірніше, їм не вдасться досягти значних успіхів в оперативному відношенні.

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що окупанти, ймовірно, намагаються захопити Бахмут і Соледар, щоб Росія могла заявити про якийсь "успіх", оголосивши про "звільнення Донбасу".

В Інституті вивчення війни підкреслили, що навіть ці так звані досягнення не дадуть РФ контролю над усім регіоном.

3 листопада Генштаб повідомив, що підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. Проте окупанти ведуть наступ на трьох напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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