Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Незадоволені низькими темпами паспортизації російські окупанти скерували на Луганщину з Москви перевіряльників, які мають контролювати процес видачі документів країни-агресорки.

"У кожен із захоплених районів буде направлена комісія, яка буде шукати підлітків без паспорта ворога. Для цього будуть залучені прибулі з РФ "волонтери" з кремлівських молодіжних рухів, які будуть здійснювати обхід будинків", - зазначили в ЦНС.

"Дітям пропонують за отримання паспорта безплатний відпочинок, а також погрожують їхнім батькам відсутністю соціальних виплат або недопущенням дитини до навчання", - додали там.