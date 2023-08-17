РФ вимагає від окупаційної влади Луганщини примусово паспортизувати підлітків до 1 жовтня
Ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику дали завдання примусово паспортизувати на тимчасово окупованих територіях Луганщини підлітків віком від 14 до 18 років
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Незадоволені низькими темпами паспортизації російські окупанти скерували на Луганщину з Москви перевіряльників, які мають контролювати процес видачі документів країни-агресорки.
"У кожен із захоплених районів буде направлена комісія, яка буде шукати підлітків без паспорта ворога. Для цього будуть залучені прибулі з РФ "волонтери" з кремлівських молодіжних рухів, які будуть здійснювати обхід будинків", - зазначили в ЦНС.
"Дітям пропонують за отримання паспорта безплатний відпочинок, а також погрожують їхнім батькам відсутністю соціальних виплат або недопущенням дитини до навчання", - додали там.
- У травні стало відомо, що окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.29
Купівля 37.29Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе