РФ випустила чотири протирадіолокаційні ракети по Одещині: ППО їх збила, пошкоджено дитсадок та домівки
14 березня військові РФ з літаків у напрямку Одещини випустили чотири протирадіолокаційні ракети. Їх збила українська ППО, пошкоджено дитячий садок і будинки
Про це інформує спікер ОК "Південь" Владислав Назаров
"Ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації", - пише речник.
Повідомляється, що з Чорного моря літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети. Ймовірно, це були Х-31П.
Російські ракети збили українські сили протиповітряної оборони над акваторією.
Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних домівок навколо.
Серед мирних жителів ніхто не постраждав.
"Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - додав Назаров.
- З 1 березня на території Одещини запроваджено комендантську годину з 00:00 до 05:00.
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