РФ вивела в Чорне море два ракетоносії з 16 "калібрами"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але він не є носієм ракет.

У Середземному морі перебувають три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 8 ракет.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.