РФ вивела в Чорне море два ракетоносії з 16 "калібрами"
Станом на ранок 23 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет. Загальний залп складає до 16 "калібрів"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але він не є носієм ракет.
У Середземному морі перебувають три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 8 ракет.
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 22 жовтня в Чорному морі було 7 кораблів, але ракетоносії перебували в пунктах базування.
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