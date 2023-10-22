Росіяни вивели у Чорне море 4 кораблі, ракетоносії відсутні

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 10:30 22.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Азовському морі усі судна заведені в пункти базування. Водночас у Середземному морі перебувають 3 кораблі Російської Федерації, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.