Росіяни вивели у Чорне море 4 кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на ранок неділі, 22 жовтня, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі. Ракетоносіїв "калібр" немає
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 10:30 22.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Азовському морі усі судна заведені в пункти базування. Водночас у Середземному морі перебувають 3 кораблі Російської Федерації, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.
- 21 жовтня російські окупанти утримували у Чорному морі на бойовому чергуванні один підводний ракетоносій, він був споряджений 4 "калібрами".
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