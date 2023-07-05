РФ влаштувала на ТОТ ешелоновану систему загороджень із декількох смуг, кожна до 40 км
Російська армія влаштувала на тимчасово окупованих територіях ешелоновану систему інженерних загороджень із декількох смуг. Їхня щільність досить висока
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"За даними розвідки, противник улаштував на окупованих територіях глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна, і їхня щільність досить велика", - розповів він.
За його словами, кожна смуга загороджень включає протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонних пірамід (так званих зубів дракона), протитанкових їжаків, дротяних перешкод.
"Крім того, ворог встановлює міни-пастки. Для подолання таких загороджень застосовується спеціальна інженерна техніка, яка під час подолання замінованих рубежів зазнає пошкоджень або виходить з ладу.
"У зв’язку з цим та для подальшого нарощування спроможностей наших військ у подоланні мінно-вибухових загороджень противника є домовленості з країнами-партнерами про продовження постачання необхідної кількості інженерної техніки, а саме – установок і зарядів розмінування, танкових мостових укладачів, техніки для пророблення проходів у вибухових і невибухових загородженнях", - наголосив Громов.
- У червні повідомлялося, що у Покровському, що на Запоріжжі, окупанти мінують земельні ділянки місцевих жителів, які відмовились від російських паспортів та виїхали на підконтрольну Україні територію.
- 4 липня Центр нацспротиву поінформував, що російські військові продовжують мінувати окуповані території на півдні України – у Мелітопольському районі Запорізької області вони встановлюють міни на ґрунтових дорогах і засіяних полях.
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