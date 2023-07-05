Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"За даними розвідки, противник улаштував на окупованих територіях глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 км кожна, і їхня щільність досить велика", - розповів він.

За його словами, кожна смуга загороджень включає протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонних пірамід (так званих зубів дракона), протитанкових їжаків, дротяних перешкод.

"Крім того, ворог встановлює міни-пастки. Для подолання таких загороджень застосовується спеціальна інженерна техніка, яка під час подолання замінованих рубежів зазнає пошкоджень або виходить з ладу.

"У зв’язку з цим та для подальшого нарощування спроможностей наших військ у подоланні мінно-вибухових загороджень противника є домовленості з країнами-партнерами про продовження постачання необхідної кількості інженерної техніки, а саме – установок і зарядів розмінування, танкових мостових укладачів, техніки для пророблення проходів у вибухових і невибухових загородженнях", - наголосив Громов.