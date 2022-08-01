Про це інформує Reuters.

Зазначається, що до списку увійшли лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер і колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон.

"Враховуючи деструктивне прагнення Лондона розкручувати санкційний маховик під надуманими й абсурдними приводами, робота над розширенням російського стоп-списку буде продовжена", — сказали в російському МЗС.

З 1 серпня у Великій Британії почав працювати Реєстр закордонних юридичних осіб, у якому анонімні іноземні компанії повинні розкрити своїх кінцевих власників, якщо прагнуть придбати нерухомість на британській території або вже володіють нею

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