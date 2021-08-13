РФ встановила новий антирекорд добової смертності від коронавірусу: понад 800 випадків
За 12 серпня в Росії від коронавірусу померло 815 осіб, попередній показник становив 808 померлих
За інформацією російського оперативного штабу, другий день поспіль рекордні добові показники смертності від коронавірусної інфекції нового типу зареєстровано в країні.
Так, за добу, 12 серпня, в Росії померли 815 людей зі встановленим діагнозом COVID-19.
За добу виявлено 22 277 нових випадків зараження COVID-19
Як відомо, від 6 липня показники смертності від коронавірусу в Росії не опускалися нижче від 700 за добу, чотири рази повторювався рекордний на той час показник 799 померлих за добу.
- Нагадаємо, за 11 серпня в Росії від коронавірусу померло 808 осіб, це на 9 більше за попередній показник. Відзначимо, попередній рекорд тримався з середини липня. Чотири рази в країні фіксували по 799 смертей від COVID-19. Востаннє - 10 серпня.
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