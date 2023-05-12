РФ втратила 750 військових, 9 безпілотників і 5 танків за добу війни в Україні
За весь час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 197 670 солдатів, 2636 безпілотників і 3745 танків
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб
- танків ‒ 3745 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8)
- артилерійських систем – 3068 (+15)
- РСЗВ – 559 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 312 (+2)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9)
- крилатих ракет ‒ 970 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 393 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
- Упродовж 11 травня ЗСУ уразили 11 пунктів управління, 9 артпідрозділів на вогневій позиції й вдарили по 33 районах скупчення окупантів.
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