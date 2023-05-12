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Війна з Росією: хроніка
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РФ втратила 750 військових, 9 безпілотників і 5 танків за добу війни в Україні

12 травня, 2023 п'ятниця
08:05
Війна з Росією ЗСУ знищили втрати РФ

За весь час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 197 670 солдатів, 2636 безпілотників і 3745 танків

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб 
  • танків ‒ 3745 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8) 
  • артилерійських систем – 3068 (+15) 
  • РСЗВ – 559 (+2) од.
  • засобів ППО ‒ 312 (+2) 
  • літаків – 308 (+0) 
  • гелікоптерів – 294 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9) 
  • крилатих ракет ‒ 970 (+0) 
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12) 
  • спеціальної техніки ‒ 393 (+2) 

Остаточні дані уточнюються.

  • Упродовж 11 травня ЗСУ уразили 11 пунктів управління, 9 артпідрозділів на вогневій позиції й вдарили по 33 районах скупчення окупантів.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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