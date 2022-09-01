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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ втратила у війні з Україною понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів, - BBC

РФ втратила у війні з Україною понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів, - BBC

1 вересня, 2022 четвер
14:09
війна з Росією втрати окупантів

Станом на 1 вересня Росія втратила понад 900 елітних фахівців у війні з Україною, заповнити ці втрати окупантам буде проблематично

Про це повідомляє BBC.

За інформацією BBC, за пів року війни в Україні російська армія втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.

"За оцінкою як західних, так і російських експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готові до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати загонам спецпідрозділів, морпіхам і десантникам. Саме ці формування, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат за шість місяців вторгнення в Україну. Загинули й десятки військових льотчиків. На думку експертів, заповнити втрату усіх цих фахівців Росії буде проблематично", - пише BBC.

Станом на 1 вересня за допомогою відкритих даних BBC вдалося порахувати кількість загиблих в елітних підрозділах РФ:

  • морська піхота – 337,
  • спецзагони Росгвардії – 245,
  • спецпідрозділ головного розвідувального управління – 151,
  • два елітні полки повітряно-десантних військ – 144,
  • військові пілоти – 67,
  • федеральна служба безпеки та федеральна служба охорони РФ – 20.

За оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає близько 3,5 поранених.

Також зазначається, що втрати льотчиків відносять до особливої категорії, оскільки підготовка таких спеціалістів коштує РФ понад $12 млн.

"Станом на 1 вересня BBC має інформацію про 67 російських військових льотчиків, які загинули під час вторгнення в Україну (разом зі штурманами й бортмеханіками). Це особлива категорія втрат, оскільки екіпажі бойових літаків та гелікоптерів це штучні фахівці та еліта будь-якої армії світу. Підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15–17 років і коштує $12–14 млн", - йдеться у повідомленні.

  • З 24 лютого до 1 вересня окупанти втратили близько 48 350 військових, 1997 танків, 1115 систем артилерії та 205 літаків.

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Україна
Росія
російська армія
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