РФ за добу втратила близько 450 військових, 23 танки, гелікоптер і два дрони, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 1 вересня окупанти втратили близько 48 350 військових, 1997 танків, 1115 систем артилерії та 205 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
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окупантів - близько 48 350 (+450) окупантів
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танків - 1997 (+23) од.
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бойових броньованих машин - 4345 (+33) од.
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артилерійських систем - 1115 (+24) од.
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реактивних систем залпового вогню - 287 (+2) од.
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засобів ППО - 153 (+1) од.
-
літаків - 234 (+0) од.
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гелікоптерів - 205 (+1) од.
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БПЛА оперативно-тактичного рівня - 851 (+2) од.
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крилатих ракет - 196 (+0) од.
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кораблів/катерів - 15 (+0) од.
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автомобільної техніки й автоцистерн - 3239 (+3) од.
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спеціальної техніки - 104 (+1) од.
Упродовж 31 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
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