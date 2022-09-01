Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

окупантів - близько 48 350 (+450) окупантів

танків - 1997 (+23) од.

бойових броньованих машин - 4345 (+33) од.

артилерійських систем - 1115 (+24) од.

реактивних систем залпового вогню - 287 (+2) од.

засобів ППО - 153 (+1) од.

літаків - 234 (+0) од.

гелікоптерів - 205 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 851 (+2) од.

крилатих ракет - 196 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3239 (+3) од.

спеціальної техніки - 104 (+1) од.

Упродовж 31 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

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