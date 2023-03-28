РФ втратила в Україні за добу 570 військових, 7 танків і 19 безпілотників
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 171 730 солдатів, 6966 бойових бронемашин й 2653 артилерійські системи
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3602 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+13)
- артилерійських систем – 2653 (+15)
- РСЗВ – 525 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 277 (+0)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9)
- спеціальної техніки ‒ 287 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
27 березня Сили оборони збили 5 дронів, уразили артпідрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів росіян. Також ЗСУ відбили 62 атаки ворога.
- У ніч на 28 березня ворог атакував "шахедами" Київ. За даними міської адміністрації усі повітряні цілі збито. Уламки спричинили пожежу у Святошинському районі. Також росіяни атакували Дніпро 3 безпілотниками. Два вдалося збити ЗСУ, ще один поцілив по приватному підприємству, сталася пожежа.
- Загалом у ніч на 28 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами. 14 "шахедів" та розвідувальний дрон збили ЗСУ.
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