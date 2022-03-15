РФ ввела санкції проти прем'єра Канади та ще 313 чиновників

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.



До списку нев'їзних до Росії канадських чиновників потрапили прем'єр-міністр Джастін Трюдо, міністерка закордонних справ Мелані Жолі, міністерка національної оборони Аніта Ананд і ще 311 високопосадовців.



"Цей крок носить вимушений характер і вжито в порядку реакції на ворожі дії нинішнього канадського режиму, що виходять за рамки пристойностей, який так довго відчував наше терпіння", - заявили у міністерстві.



Також у російському МЗС звинуватили Канаду в "русофобських наскоках".



Нагадаємо, 15 березня Росія ввела персональні санкції проти президента США Джо Байдена та співробітників його адміністрації.



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