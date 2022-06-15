РФ з "Ураганів" обстріляла Апостолове на Дніпропетровщині. 4 людей загинули
Вночі з 14 на 15 червня російський агресор з "Ураганів" обстріляв місто Апостолове у Дніпропетровській області
Про це повідомив мер міста Андрій Оса.
Росія обстріляла Апостолове з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Попередньо відомо, що як мінімум 4 мирних людей загинули.
Вибухотехніки і рятувальники вже працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Оса також зазначив, що вранці робота поліції і пожежників на місці події продовжиться.
Жителів міста просять бути обачними, не торкатись підозрілих металевих предметів, а також провести діалог з дітьми.
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