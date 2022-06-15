РФ з "Ураганів" обстріляла Апостолове на Дніпропетровщині. 4 людей загинули

Про це повідомив мер міста Андрій Оса.

Росія обстріляла Апостолове з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Попередньо відомо, що як мінімум 4 мирних людей загинули.

Вибухотехніки і рятувальники вже працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Оса також зазначив, що вранці робота поліції і пожежників на місці події продовжиться.

Жителів міста просять бути обачними, не торкатись підозрілих металевих предметів, а також провести діалог з дітьми.

Корабельне угруповання Росії у Чорному морі знову перегрупували, по території України готові випустити 20 крилатих ракет.

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