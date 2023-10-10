РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще чотирьох поранено

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, а потім накрили місто "градами". Внаслідок обстрілів дістали поранення двоє мирних мешканців, зруйновано багатоквартирний будинок.

У селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину.

Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села.

У Диліївці пошкоджено три приватні оселі, по одному – в Торецьку та Дачному.

"Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. На цю мить інформації про постраждалих не надходило", - повідомили у поліції.