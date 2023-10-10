РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще чотирьох поранено
Минулої доби росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області з різних видів озброєння. Загинула людина, ще четверо цивільних дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Згідно з повідомленням, окупанти завдали авіаудару по Авдіївці, а потім накрили місто "градами". Внаслідок обстрілів дістали поранення двоє мирних мешканців, зруйновано багатоквартирний будинок.
У селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину.
Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села.
У Диліївці пошкоджено три приватні оселі, по одному – в Торецьку та Дачному.
"Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. На цю мить інформації про постраждалих не надходило", - повідомили у поліції.
- 8 жовтня РФ атакувала Костянтинівку Донецької області "іскандером", унаслідок чого дістали поранення 4 людини, з них одна дитина.
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