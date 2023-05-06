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Війна з Росією: хроніка
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РФ за добу втратила в Україні 560 військових, 7 танків та 14 броньованих машин, - Генштаб ЗСУ

6 травня, 2023 субота
08:13
Війна з Росією Втрати окупантів

Сили оборони впродовж доби 5 травня знищили 560 російських військових, 7 танків та 14 бойових броньованих машин

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 06 травня 2023-го  орієнтовно склали:

Особового складу ‒ близько 193770 (+560 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3717 (+7) одиниць 

Бойових броньованих машин - 7238 (+14) 

Артилерійських систем – 2992 (+14) 

РСЗВ – 552 (+2) 

Засоби ППО ‒ 306 (+2)

Літаків – 308 (+0) 

Гелікоптерів – 294 (+0) 

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14)

Крилаті ракети ‒ 947 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20)

Спеціальна техніка ‒ 375 (+2)


 
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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