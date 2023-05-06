РФ за добу втратила в Україні 560 військових, 7 танків та 14 броньованих машин, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони впродовж доби 5 травня знищили 560 російських військових, 7 танків та 14 бойових броньованих машин
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 06 травня 2023-го орієнтовно склали:
Особового складу ‒ близько 193770 (+560 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 3717 (+7) одиниць
Бойових броньованих машин - 7238 (+14)
Артилерійських систем – 2992 (+14)
РСЗВ – 552 (+2)
Засоби ППО ‒ 306 (+2)
Літаків – 308 (+0)
Гелікоптерів – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14)
Крилаті ракети ‒ 947 (+0)
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20)
Спеціальна техніка ‒ 375 (+2)
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