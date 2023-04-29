РФ за добу завдала 56 ударів по Запорізькій області: є руйнування
Російські загарбники 28 квітня завдали 56 ударів по Запорізькій області та поцілили у 22 цивільні об'єкти
Про це написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.
"Ворог завдав 56 ударів за добу по 14 мирним містах і селах: 50 артобстрілів, один авіаудар, три - з БПЛА, два - з реактивних систем залпового вогню", - наголосив він.
За словами очільника ОВА, надійшло 22 повідомлення про руйнування чи пошкодження будинків або майна, але інформації про поранених людей не отримували.
- 28 квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поблизу ЗАЕС знову було чутно обстріли, також поблизу станції вибухнула міна.
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