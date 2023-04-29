Про це написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.

"Ворог завдав 56 ударів за добу по 14 мирним містах і селах: 50 артобстрілів, один авіаудар, три - з БПЛА, два - з реактивних систем залпового вогню", - наголосив він.

За словами очільника ОВА, надійшло 22 повідомлення про руйнування чи пошкодження будинків або майна, але інформації про поранених людей не отримували.