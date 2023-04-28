Цього тижня поблизу Запорізької АЕС вибухнула міна, - голова МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що поблизу ЗАЕС знову було чутно обстріли, також поблизу станції вибухнула міна
Про це мовиться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії.
Цього тижня експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС вчергове були змушені бути в укриттях через повітряні тривоги, а неподалік лунали звуки триваючих обстрілів. Також одна міна вибухнула поблизу станції.
"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість досягнення домовленостей щодо захисту станції", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.
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