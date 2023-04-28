Окупанти перетворили ЗАЕС на військовий логістичний хаб, - в.о. голови Нікопольської райради Бичков
В.о. голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков повідомив, що російські окупаційні війська продовжують розміщувати на території ЗАЕС велику кількість бронетехніки та вибухонебезпечного військового спорядження
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
“Ми знаходимось дуже близько від тимчасово окупованого Енергодару. Так близько, що нам в бінокль видно активність російської військової техніки в Енергодарі. Фактично, окупанти перетворили місто та ЗАЕС у великий логістичний хаб. На території ЗАЕС окупанти не просто розміщують не тільки стрілецьку зброю, а й танки та іншу бронетехніку", - розповів Бичков.
В.о. голови Нікопольської районної ради наголосив, що росіяни тероризують не тільки Україну, а й весь світ
"Також на території ЗАЕС окупанти посилюють особовий склад. Вони озброєні. Навколо станції вся територія замінована. Росіяни постійно риють окопи біля ЗАЕС і потім з них ведуть вогонь. Таким чином вони тероризують не тільки Україну, а й увесь світ", - додав він.
- 27 квітня у Міноборони Великої Британії звітували, що до березня 2023 року російські війська створили бойові позиції з мішків з піском на дахах кількох з шести реакторів ЗАЕС
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