Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

“Ми знаходимось дуже близько від тимчасово окупованого Енергодару. Так близько, що нам в бінокль видно активність російської військової техніки в Енергодарі. Фактично, окупанти перетворили місто та ЗАЕС у великий логістичний хаб. На території ЗАЕС окупанти не просто розміщують не тільки стрілецьку зброю, а й танки та іншу бронетехніку", - розповів Бичков.

В.о. голови Нікопольської районної ради наголосив, що росіяни тероризують не тільки Україну, а й весь світ

"Також на території ЗАЕС окупанти посилюють особовий склад. Вони озброєні. Навколо станції вся територія замінована. Росіяни постійно риють окопи біля ЗАЕС і потім з них ведуть вогонь. Таким чином вони тероризують не тільки Україну, а й увесь світ", - додав він.