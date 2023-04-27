Про це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк розповів в ефірі Еспресо.

За словами посадовця, тортури та знущання окупанти застосовували до тих працівників ЗАЕС, чиї професії є дефіцитними.

"Напевно половина працівників атомної станції змушені були отримати російський паспорт. Стосовно цих людей створили нестерпні умови, аби вони підписали контракти з організацією Росатом", - сказав Самойдюк.

Він також зазначив, що коли відбудеться деокупації Енергодару, українські спецслужби справедливо визначать, хто чого заслуговує.

"Представники наших служб знають поіменно, хто докладав зусилля, аби допомагати знущатися над нашими громадянами. І хто змушений був піти під тиском обставин і тортур на те, що вони зробили", - сказав заступник міського голови.